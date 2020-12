Ung mand anholdt for tyveri af to ton fyrværkeri

En særlig mekanisme ledte politiet på sporet af op mod to ton fyrværkeri, der blev stjålet fra et byggemarked.

Personalet i et byggemarked i Holbæk tilkaldte tirsdag morgen politiet, da en container med fyrværkeri i løbet af natten var blevet brudt op og tømt for store mængder nytårskrudt. Op mod to ton var forsvundet.

Det tog ikke politiet langt tid at finde frem til fyrværkeriet, som blev fundet på en ejendom i Gislinge-området i Odsherred.

Det fortæller pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag formiddag.

- Bygmarkedet havde monteret en sporingsmekanisme i fyrværkeriet, som ledte os direkte til en adresse i Odsherred, siger han.

På adressen fandt politiet en 23-årig mand, som blev anholdt. Han menes at have begået tyveriet, men det er uvist, om der er medgerningsmænd.

- Vi skal have klarlagt, om han har været alene om tyveriet, og hvordan han fik flyttet to tons fyrværkeri fra Holbæk til Odsherred, siger Martin Bjerregaard.

De to ton omfatter både fyrværkeri og emballage.

Politiet skal nu tage stilling til, om den 23-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør.

Fyrværkeriet blev fundet indendørs i en ejendom i "landlige omgivelser" og vurderes ikke at have været til fare for andre mennesker.

/ritzau/