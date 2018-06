Ung mand dømt i sag om forbrændte børn ved skate-event

Syv blev forbrændt ved et skate-arrangement i Sønderborg i maj. Fredag har mand fået betinget fængsel.

Syv børn blev forbrændt ved et skateboard-arrangement i Sønderborg sidste år, hvor skatere skulle køre igennem en ring af ild.

Fredag har sagen fået konsekvenser for en ung mand, som i Retten i Sønderborg er blevet idømt 14 dages betinget fængsel for at have hældt brændbar væske på en ring ved arrangementet.

Efter ulykken oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi, at to af børnene blev forbrændt alvorligt, og flere helikoptere blev sendt til arrangementet på havnen. Børnene var omkring 12-14 år gamle, og de stod som tilskuere.

Kort efter fortalte politiets vagtchef, at tilskuerne blev forbrændt, da der blev hældt ekstra tændvæske på ringen.

Senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen, som førte sagen for Syd- og Sønderjyllands Politi, er tilfreds med, at den unge mand fik en fængselsstraf.

- Vi har vurderet, at sagen var så alvorlig, at den skulle udløse en fængselsstraf for den unge mand, der hældte væske på ringen. Den vurdering har retten været enig i, og det er vi i sagens natur tilfredse med, lyder anklagerens kommentar i en pressemeddelelse.

Sønderborg Skateklub er i sagen blevet frifundet for strafansvar i forbindelse med ulykken.

Anklageren oplyser, at hun nu vil se på grundene til at frifinde klubben for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Herefter vil hun beslutte, om hun vil indstille, at sagen bør ankes.

Skateboard-arrangementet Sønderborg Breakdown har været en årlig tilbagevendende begivenhed. I år har arrangørerne dog valgt at aflyse.

Eventet har blandt andet haft fokus på breakdance, skateboarding, graffiti, bmx og parkour.

/ritzau/