Ung mand er død efter at have indtaget ukendt stof

Dødsfald får politiet til at advare om risiko for, at der er farlige stoffer i omløb i Dianalund og Sorø.

En 16-årig ung mand er død efter at have indtaget et ukendt stof natten til lørdag i Dianalund.

Politiet modtog anmeldelsen, da den unge mand i løbet af natten ikke var til at komme i kontakt med, efter at han havde indtaget det ukendte stof.

Han blev derefter fløjet til Rigshospitalet, hvor han klokken 01.46 blev erklæret død. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Sagen bliver efterforsket som et "mistænkeligt dødsfald". Det har fået politiet til at sætte ind med en omfattende efterforskning.

Den tragiske episode får politiet til at advare om, at der kan være farlige stoffer i omløb i området omkring Dianalund og Sorø.

Lørdag formiddag vil politiet være til stede ved Dianalund Centret, hvor de vil stå til rådighed for borgerne. Her vil det være muligt at få svar på spørgsmål og vejledning i forbindelse med den ulykkelige sag.

Politiet meddeler, at der ikke er yderligere oplysninger i sagen. Det er ikke muligt at få uddybet, hvordan og hvor den 16-årige har indtaget stoffet.

