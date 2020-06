Ung mand kendes skyldig i rovmord på to pensionister

Et nævningeting i Københavns Byret er overbevist om, at en 28-årig mand slog to ældre ihjel på Østerbro.

En 28-årig mand kendes i Københavns Byret skyldig i drab på to ældre borgere på Østerbro i København.

Det oplyser retsformand Karsten Henriksen søndag formiddag.

Den unge mand var tiltalt for tre drab - men retten har ikke fundet det bevist, at han har slået tre mennesker ihjel.

Drabene blev begået i marts 2019.

Det første formodede offer - 82-årige Eva Hoffmeister - døde i sin lejlighed 5. februar. Den 28-årige er ikke kendt skyldig i dette drab.

Til gengæld har han ifølge nævningetinget i Københavns Byret slået Peter Jensen Olsen og Inez Hasselblad ihjel.

80-årige Peter Jensen Olsen blev kvalt i sin lejlighed om morgenen den 2. marts. Og Inez Hasselblad på 81 år blev kvalt på et tidspunkt mellem den 7. marts om aftenen og den 8. marts ved middagstid.

Foruden drab kendes han skyldig i røveri af særlig grov beskaffenhed, da han tog - eller forsøgte at tage - sine ofres betalingskort for derefter at misbruge dem.

/ritzau/