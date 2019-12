Ung mand mistænkes for overgreb på piger i hele landet

Sag om seksuelle overgreb mod piger i alderen fra 12 til 18 år har været under efterforskning siden foråret.

Et stort antal teenagepiger fra hele landet er blevet udsat for forskellige typer af seksuelle krænkelser begået af en 22-årig mand fra Varde-egnen.

Manden og hans ofre har fået kontakt til hinanden via de sociale medier.

Det er i hvert fald opfattelsen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, som siden foråret har efterforsket en omfattende sag om digitale sexkrænkelser, voldtægt og andre seksuelle overgreb.

Manden blev anholdt og varetægtsfængslet i april. Han er stadig fængslet, mens politiets efterforskning fortsætter.

Det oplyser politiinspektør Jeppe Kjærgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han kan ikke fortælle, hvor mange piger sagen drejer sig om.

- Vi har ikke afdækket hele sagens omfang. Så der er nogen, vi ikke har talt med endnu, siger Jeppe Kjærgaard.

Manden er sigtet for blufærdighedskrænkelser, voldtægt og overgreb i form af anden kønslig omgang end samleje. Ofrene er i alderen fra 12 til 18 år.

Politiet oplyste til Ritzau i forbindelse med fængslingen i april, at otte piger var blevet truet til at sende nøgenbilleder til manden.

Hans fremgangsmåde var angiveligt, at skabe kontakt til pigerne, lokke nøgenbilleder ud af dem - og derefter true med at offentliggøre billederne, hvis ikke han modtog flere.

De otte piger udgør blot en del af den samlede sag, fortæller Jeppe Kjærgaard.

Politiet er sparsom med oplysninger om sagens indhold, da retsmøderne i sagen indtil videre alle har været afholdt for lukkede døre.

Det betyder, at offentligheden ikke har haft mulighed for at høre, hvilke beviser politiet og anklagemyndigheden bygger deres mistanke på, og hvad den sigtede på den anden side har forklaret.

Politiinspektør Jeppe Kjærgaard ønsker ikke at fortælle, hvordan den 22-årige forholder sig til sigtelserne mod ham.

- Men jeg kan sige, at samarbejdet med ham kører fint, siger han.

I foråret oplyste politiet, at manden dengang delvist erkendte sin skyld.

Fængslingen er blevet opretholdt af hensyn til efterforskningen. Herunder med det formål at undgå, at den unge mand påvirker vidner i sagen.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan endnu ikke sige, hvornår efterforskningen ventes afsluttet. Der forestår stadig et stort efterforskningsarbejde, lyder det.

/ritzau/