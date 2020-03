Ung mand ramt af skud - politiet søger gerningsmand

Der er foreløbig ingen anholdte efter et skyderi fredag aften i Husum, hvor en mand i 20'erne blev såret.

Københavns Politi leder fortsat efter gerningsmanden bag et skyderi fredag aften i Husum. Her blev en mand i 20'erne ramt af skud.

Det oplyser central efterforskningsleder René Bro lørdag formiddag.

Han ønsker ikke at fortælle, hvor offeret blev ramt.

- Jeg kan sige, at vi har haft et skyderi. En mand i 20'erne er ramt, men hans tilstand er ikke kritisk, siger René Bro.

Skyderiet fandt sted omkring Gadelandet i Husum.

Motivet bag kendes endnu ikke.

- Det er for tidligt at sige noget om, siger René Bro.

Skyderiet er den fjerde skudepisode i og omkring København på godt en uge.

Torsdag i sidste uge var der to skudepisoder forskellige steder på Frederiksberg.

Klokken 13.36 blev politiet alarmeret om skyderi på Eversvej, og klokken 21.16 blev der skudt på Vodroffsvej.

Begge steder blev der skudt gennem vinduer på beboelsesejendomme. Ingen personer blev ramt ved de to episoder.

Allerede dagen efter - fredag aften i sidste uge - blev en 36-årig udenlandsk mand et tilsyneladende tilfældigt offer for et skyderi i Greve syd for København.

Han blev ramt af et skud i låret, men blev efterfølgende meldt uden for livsfare.

Københavns Politi vil ikke udelukke, at skudepisoderne på Frederiksberg og i Greve var banderelaterede.

Om der er en sammenhæng mellem skyderiet i Husum fredag aften og sidste uges skyderier er foreløbig uvist.

