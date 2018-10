Ung mand stukket ned ved kryds i Brønshøj

Et knivstikkeri har fredag aften fundet sted i Brønshøj. En ung mand er stukket, men uden for livsfare.

En yngre mand er fredag aften blev stukket ned med en kniv i Brønshøj.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder Youssef Lharraki fra Københavns Politi.

Manden er stukket overfladisk og uden for livsfare. Politiet taler fredag aften med ham for at finde ud af, hvad der nærmere er sket.

- Han er bragt til Herlev Hospital. Han har fået et stik overfladisk, og vi er i gang med at få talt med ham, siger efterforskningslederen.

Knivstikkeriet er ifølge politiet sket ved krydset mellem Storegårdsvej og Frederikssundsvej i Brønshøj.

Politiet har ind til videre ikke anholdt nogen. Det kan ikke afvises, at der er flere gerningsmænd bag.

Ifølge efterforskningslederen er der ind til videre ikke noget, der tyder på, at knivstikkeriet er banderelateret.

Politiet hører meget gerne fra vidner, der har været i området omkring 21.30-tiden, hvor knivstikkeriet fandt sted. Hvis man har oplysninger, kan politiet kontaktes på 114.

/ritzau/