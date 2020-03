Ung mand tiltales for drab og dødsbrand i Blåvand

20-årig tysk statsborger stilles for et nævningeting i Esbjerg i slutningen af april. Han nægter sig skyldig.

I en drabssag fra Blåvand er en ung mand blevet tiltalt for først at have dræbt en 61-årig mand og derefter at have anstiftet en brand, som kostede en 85-årig kvinde livet.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag.

Tiltalen er rejst mod en 20-årig tysk statsborger.

Forbrydelsen skete i slutningen af maj sidste år i et hus på Bytoften i Blåvand. Ud over drabet på den 61-årige mand skal den unge efterfølgende have gjort sig skyldig i usømmelig omgang med liget.

Ved branden, der førte til omfattende skader på huset, døde kvinden af kulilteforgiftning.

Den tiltalte nægter sig skyldig. Sagen skal afgøres af et nævningeting ved Retten i Esbjerg. Første retsmøde finder efter planen sted 28. april, oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Kort efter hændelsen blev den unge, der dengang var 19 år, anholdt af politiet. Derefter blev han fængslet af en dommer, og det har han været lige siden, mens efterforskningen har stået på.

I den forbindelse er der også lavet en mentalundersøgelse, hvilket næsten altid sker i sager om drab.

De to ofre, Cai Lennart Henriksen og Else Nielsen, var samlevende.

Det har tidligere været fremme, at den 61-årige Cai Lennart Henriksen blev dræbt med flere slag i ansigtet. Det skulle være sket med et stumpt våben.

Parret ejede i en årrække restaurant Perlen i Blåvand, har det regionale medie jv.dk tidligere oplyst.

