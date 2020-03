Ung mand truede betjente med corona - efterlyses efter flugt

20-årig smuttede fra politiet i Aarhus efter at være blevet varetægtsfængslet i fire uger for at true betjente

For at sige "corona" og hoste op i ansigtet på to betjente er en ung mand søndag blevet varetægtsfængslet af en dommer i Retten i Aarhus.

Men under transporten tilbage fra retten til politigården lykkedes det ham at stikke af. Derefter har Østjyllands Politi udsendt en offentlig efterlysning i håb om at få hjælp til at lokalisere ham igen.

Trods "en massiv eftersøgning" har politiet ikke kunnet finde den undvegne, hedder det i en pressemeddelelse søndag eftermiddag.

Derfor efterlyses han i et opslag på Twitter med navn og billede. Den 20-årige Jasser Yasser Ibrahim fra Tilst er mellemøstlig af udseende, almindelig af bygning og er 180 centimeter høj.

Ved flugten var han iført en blå dynejakke og blå cowboybukser, oplyser politiet.

Den oprindelige anholdelse skete ved halv fire-tiden søndag morgen. Politiet havde stoppet en bil, hvori den 20-årige var passager. Der opstod "uenigheder mellem betjentene og Jasser Yasser Ibrahim", oplyser politiet.

Han steg ud af politiet og råbte "corona", hvorefter han først hostede mod den ene betjents hoved og derefter hostede mod den anden. Derefter blev han anholdt og sigtet for straffelovens bestemmelse om vold eller trussel mod polititjenestemand.

I grundlovsforhøret besluttede en dommer senere at fængsle ham i fire uger. Den afgørelse kærede han på stedet til Vestre Landsret.

Anklager Jacob Gents kalder den 20-åriges adfærd "fuldstændig tankeløs og hensynsløs" og erklærer sig meget tilfreds med dommerens kendelse.

- Betjentene varetager en samfundskritisk opgave på et tidspunkt, hvor vi befinder os i en meget alvorlig situation, og det er helt uacceptabelt, at de skal mødes med sådan et angreb, siger anklageren.

- Som samfund har vi en forpligtelse til at yde dem en særlig beskyttelse i denne tid, tilføjer Jacob Gents i pressemeddelelsen.

/ritzau/