To unge anholdt for at skyde med hardball-pistol fra bil

En mand blev i sidste uge beskudt, da han beskar planter i sin forhave i Helsingør. Nu er to anholdt.

Flere borgere i Helsingør og Humlebæk blev torsdag i sidste uge skudt af en hardball-pistol fra en forbipasserende bil.

Nu mener Nordsjællands Politi at have fundet to gerningsmænd i sagen. Politiet oplyser fredag, at det har anholdt to mænd på henholdsvis 19 og 21 år.

De bliver fredag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Helsingør, hvor de bliver sigtet for grov vold. Politiet kan ikke forud for retsmødet oplyse, hvordan de to forholder sig til sigtelsen.

Torsdag eftermiddag i sidste uge kom de første anmeldelser fra nogle borgere om, at de var blevet beskudt med en hardball-pistol fra en forbipasserende bil. En hardball-pistol er ikke en rigtig pistol, men skyder med plastikkugler.

Der blev skudt mod en 15-årig ung mand fra Snekkersten ved Vestervang Kirke, en 27-årig lokal mand på Gurrevej og efter en 72-årig mand, som beskar planter i sin forhave på Gurrevej.

En 30-årig mand fra Helsingør anmeldte også, at der var blevet skudt hul i hans bagrude, da han kom kørende ved pantstationen på Prøvestensvej.

I Humlebæk blev en 21-årig kvinde fra Helsingør ramt på bagdelen af tre skud, da hun cyklede af Fredensborgvej, og en 37-årig mand fra København blev beskudt, da han ventede på toget på Humlebæk Station.

Senere torsdag aften blev en 45-årig mand fra Humlebæk ramt på armen og ryggen af flere hardball-skud, da han gik ad Humlebæk Strandvej, ligesom en 15-årig ung mand fra Søborg blev beskudt flere gange med en hardball-pistol fra en bil, der kørte rundt ved Snekkersten Havn.

Flere af borgerne har ifølge politiet forklaret, at skuddene fra hardball-pistolen kom fra en større sølvfarvet bil.

De beskrev en gerningsmand som værende cirka 20 år, østeuropæisk af udseende, lys i huden, klippet skaldet i siderne og med kort mørkt hår oven på hovedet, iført grå t-shirt.

/ritzau/