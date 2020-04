Unge kastede med sten mod politiet i Vollsmose

Antænding af træpaller på Bøgetorvet i Odense var del af uorden, siger politiet.

Unge kastede med sten mod politiet i Odense sent mandag aften, da betjente var rykket ud til Bøgetorvet på grund af et bål. Det oplyser Fyns Politi.

Kort før midnat var der uorden i området. Der var blevet sat ild til nogle træpaller. Men politiet fik ikke en hjertelig velkomst, fremgår det af den officielle døgnrapport tirsdag.

- Nogle maskerede sig, og nogle kastede to sten i retning mod politiet, siger vagtchef Kenneth Taanquist tirsdag om episoden.

Det lykkedes for politiet at anholde to personer, der er sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Men tirsdag er ingen endnu blevet anholdt og sigtet for at kaste med sten mod politiet.

Den side af sagen efterforskes nu, oplyser vagtchefen.

