Unge mænd mistænkes for milliontyveri af eksklusive ure

I maj blev der stjålet 37 Rolex-ure fra Illum i København til en værdi af i alt over tre millioner kroner.

En 23-årig mand er mandag morgen blevet anholdt - han er mistænkt for at have begået indbrud og stjålet 37 Rolex-ure til en samlet værdi af 3.077.000 kroner fra stormagasinet Illum i København.

Indbruddet fandt sted natten til den 13. maj i tidsrummet fra klokken 02.45 til 03.00. Den anholdte fremstilles mandag i grundlovsforhør i Dommervagten.

Det oplyser Københavns Politi.

Indbruddet skal være begået sammen med en anden gerningsmand, der fredag blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i 13 dage.

Den formodede medgerningsmand er 29 år. Han er sigtet for indbrud, men nægter sig skyldig.

Også i december sidste år mistede en forhandler i Illum for flere millioner kroner, da to røvere slap væk med 59 ure til en samlet værdi af 7.599.800 kroner.

Gerningsmændene var bevæbnet med en skarpladt pistol og en økse.

Røveriet satte København på den anden ende, fordi politiet i første omgang blot fik at vide, at der var set en bevæbnet mand i Illum.

Det udløste en storstilet politiaktion. Store dele af indre by blev spærret, togene fik ikke lov til at stoppe på den nærliggende Nørreport Station, og metroen måtte ikke stoppe på Kongens Nytorv.

I sagen om røveriet fra december er foreløbigt to mænd varetægtsfængslet.

/ritzau/