To unge mister dansk pas for forsøg på IS-støtte

En gruppe unge, to kvinder og to mænd, får tre års fængsel og udvisningsstraffe for forsøg på at støtte IS.

To unge mænd får frakendt deres danske pas, efter at de ved Retten i Glostrup er kendt skyldige i forsøg på at tage til Syrien for at fremme Islamisk Stats arbejde.

Ifølge domsmandsretten var det nemlig ikke en ferie, som en gruppe unge var på, da de blev anholdt i Tyrkiet i marts sidste år.

Derimod var de på vej mod Syrien, hvor de ville tilslutte sig Islamisk Stat og fremme organisationens arbejde, har retten afgjort.

De to mænd har dobbelt statsborgerskab. Den ene, Mohammed Fateh, der er 21 år, har også pas i Marokko. Den anden, 19-årige Yahya Nouioua, i Algeriet.

Begge er de født i Danmark, men i løbet af deres liv har de været på kortere ophold i deres andre tilhørslande.

Ud over at miste passet til Danmark bliver de to mænd, der kender hinanden fra Aarhus, udvist på ubestemt tid.

Den ældste er søn af en imam fra Grimhøjmoskéen, der døde for omkring tre år siden. Faren har tidligere rost Islamisk Stat offentligt.

De to unge mænd var ikke alene på anklagebænken, da dommen faldt. Der sad også to unge kvinder. Også de er skyldige i forsøg på at støtte IS.

Ligesom de to mænd udvises den 22-årige Marwa Resthtin, der har afghansk statsborgerskab, for bestandig. Dermed får kun den fjerde dømte, en 18-årig kvinde, lov at blive i Danmark, hvor hun er statsborger.

Hele gruppen straffes med fængsel i tre år.

Det er første gang, at danske domstole behandler sager, hvor kvinder er involveret i IS-støtte.

De fire unge mødtes 8. marts i Københavns Lufthavn i Kastrup. Dagen forinden havde de købt flybilletter til Istanbul i Tyrkiet.

Men det var dog kun den ældste af de to kvinder og de to mænd, der lettede fra dansk jord. Den dengang 17-årige kvinde måtte blive i Danmark, da hendes forældre havde taget hendes pas.

Men på grund af sit engagement i planlægningen og beviser i form af telefonsamtaler og beskeder, finder retten alligevel, at det var omstændigheder udefra, der gjorde, at hun ikke kom afsted.

De tre rejsende blev alle anholdt i Tyrkiet. De to mænd blev anholdt i Istanbul 17. marts ved en busstation. Kvinden fortsatte på egen hånd og blev anholdt i den sydlige by Yayladagi, der grænser op til Syrien.

Da den yngste af de dømte var under 18 år på gerningstidspunktet, bringer Ritzau ikke hendes navn.

Alle de dømte har valgt at anke dommen til landsretten.

