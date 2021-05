Unges leg med gevær under fest får politiet til at rykke ud

I Vedbæk ringede flere bekymrede borgere fredag aften til politiet og berettede om skud med et gevær.

Nordsjællands Politi rykkede talstærkt ud til en adresse i Vedbæk fredag aften efter anmeldelser om skyderi muligvis med et jagtgevær. Dog var der tale om falsk alarm.

Det fortæller vagtchef David Buch natten til lørdag.

Politiet modtog fredag klokken 20.32 flere anmeldelser, som gik på, at der var observeret nogle personer, som skød fra en terrasse og udover vejen på Gøngehusvej i Vedbæk.

- Det er klart, at når vi får flere anmeldelser om, at der er nogle, som skyder med noget, der ligner et jagtgevær, så tager vi vores forbehold og rykker talstærkt ud, siger David Buch.

Derfor rykkede politiet ud med et større antal patruljer samt maskinpistoler.

- På stedet træffer vi ni unge mennesker, der holder fest, og her finder vi så et hardball-gevær, siger vagtchefen.

Et hardball-gevær minder om en paintball-pistol. Geværet skyder dog med plastikkugler i stedet for med malingkugler.

Et hardball-gevær er ikke i sig selv ulovligt, men man skal være 18 år for at betjene det. Det var der ingen af drengene og pigerne til festen i Vedbæk, der var.

- Så der kommer en bøde for overtrædelse af våbenloven, siger David Buch.

/ritzau/