Uro i København skyldes opdeling af to bander

Politidirektøren fortæller, at politiet øger tilstedeværelsen på Nørrebro og i Nordvest efter flere dages uro.

Efter de seneste dages uroligheder og skyderier i hovedstadsområdet skruer Københavns Politi nu op for sin tilstedeværelse.

Konflikten skyldes ifølge politiet, at en bande er opdelt i to nye grupperinger.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

- Vi vil ikke acceptere, at der bliver skudt i det offentlige rum, og vi sætter massivt ind for at fange de ansvarlige, siger politidirektør Anne Tønnes.

- Borgerne skal føle sig trygge og vide, at vi sætter hårdt ind over for bandernes kriminelle adfærd.

Senest blev der onsdag aften skudt på Ragnhildgade på Nørrebro. En bil kom kørende og begyndte pludselig at skyde mod en gruppe unge. Næsten lige ved siden af stod politiet, som svarede igen ved at beskyde bilen.

Ingen blev anholdt, og gerningsmændene slap væk.

Kort tid efter meddelte politiet, at man etablerer en visitationszone i området omkring Nørrebro og Nordvest.

