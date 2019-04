Uro plager fængsel med alt for få betjente

Kriminalforsorgen efterlyser nye og friske kræfter. I Horserød skal sikkerheden for kvindelige fanger øges.

Uroen og balladen er øget i Horserød Fængsel, hvor underskuddet af fængselsbetjente vokser.

Det erkender Kriminalforsorgen i et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets retsudvalg.

For at forbedre sikkerheden både for ansatte og indsatte har myndigheden blandt andet besluttet at sende flere betjente fra et såkaldt forstærkningshold til det nordsjællandske fængsel.

For nylig har TV2 Lorry berettet om kaotiske tilstande i fængslet, hvor man aktuelt mangler 16 betjente.

Med forstærkningen håber fængslet at kunne øge sikkerheden "for særligt udsatte grupper, herunder de kvindelige afsonere i fængslet", hedder det.

I Horserød Fængsel er der i alt godt 250 pladser, og 40 til 50 af disse optages af kvinder, fremgår det.

Desuden vil fængslet flytte de såkaldt negativt styrende fanger til lukkede fængsler eller arresthuse.

Man står midt i en ond cirkel. På grund af for få ansatte får færre afsonere adgang til aktiviteter og til beskæftigelse. Der er et "stigende konfliktniveau mellem de indsatte", og dette bekymrer fængslets ledelse, hedder det.

Sidste år blev den faste bemanding i hver afdeling fjernet. I stedet går et hold af betjente fra afdeling til afdeling. Ordningen med runderingshold skyldes, at fængslets bemanding skulle effektiveres, hedder det.

Siden er situationen forværret. Det skyldes "et voksende personaleunderskud" kombineret med "et stigende antal indsatte".

I svaret til retsudvalget lyder det fra justitsministeren, at "regeringen har prioriteret fængslerne højt." Søren Pape erkender dog, at Kriminalforsorgen har store udfordringer.

I forvejen er sygefraværet meget højt. Det var i gennemsnit 19,4 dage sidste år, hvor statslige ansatte under ét lå på 8,1 dage, skrev Information for nylig. I Fængselsforbundet er den fungerende forbundsformand meget bekymret.

- Vi har simpelt hen ikke mandskabet til at drive fængslerne i øjeblikket, og det trækker tænder ud for kolleger, sagde Bo Yde Sørensen til avisen. Det høje sygefravær betyder, at andre betjente får ekstraarbejde eller beordrede vagter. Og dette pres kan igen føre til øget sygdom.

I øvrigt har Kriminalforsorgen mandag netop lanceret en ny kampagne, som skal skaffe flere fængselsbetjente. I en pressemeddelelse gøres opmærksom på, at man fra august næste år ikke bare kan blive uddannet fra en skole i Birkerød, men også på en skole i Jylland. Den ligger i Møgelkær i Hedensted Kommune.

Uddannelseschef Anne Bunimowicz efterlyser både erfarne og unge, såvel mænd som kvinder.

- Det er ingen hemmelighed, at vi løber rigtigt stærkt i øjeblikket. Derfor har vi brug for flere og friske kræfter, udtaler hun.

/ritzau/