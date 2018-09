V-politiker klager over betjents kram til kvinde med niqab

En kvindelig politiassistents kram til en kvinde iklædt niqab bliver nu efterforsket af politiklagemyndighed.

Det tiltrak stor opmærksomhed, da en betjent under en demonstration i København i august krammede og trøstede en kvinde med niqab.

Demonstrationen var en reaktion på tildækningsforbuddet, der trådte i kraft 1. august. Forbuddet indebærer, at det ikke - uden et anerkendelsesværdigt formål - er tilladt at færdes offentligt med tildækket ansigt.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har nu - knap to måneder efter hændelsen - indledt en efterforskning rettet mod den pågældende betjent.

Det bekræfter advokat Torben Koch, der repræsenterer betjenten, over for Radio24syv.

- Den kvindelige polititjenestemand er blevet afhørt i sagen. Det er min opfattelse, at hun har håndteret en meget vanskelig situation perfekt og med stor empati, siger han til Radio24syv.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er gået ind i sagen efter klager fra organisationen Stop Islamiseringen af Danmark og medlem af Folketinget for Venstre og tidligere udlændingeordfører Marcus Knuth.

Marcus Knuth sendte en skriftlig klage over betjenten til Københavns Politi efter at have set et pressefoto af de to krammende kvinder.

Af klagen fremgår det, at Marcus Knuth "frygter", at "fotoet af betjenten og demonstranten kan tolkes som om, at politiet i Danmark sympatiserer mere med niqab-demonstranter, end med den lovgivning Folketinget har udstukket."

Københavns Politi har videresendt klagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der nu efterforsker, hvorvidt den kvindelige betjent har begået fejl eller forsømmelser i tjenesten.

Betjenten har ifølge Radio24syv forklaret, at hun i forbindelse med demonstrationen, der fandt sted en varm eftermiddag, blev opmærksom på to muslimske kvinder, der sad på jorden.

Den ene var "fysisk dårlig", fordi hun ikke havde drukket tilstrækkeligt med vand, hvorefter den kvindelige betjent tilbød hende en vandflaske. Betjenten er en særligt uddannet dialogbetjent.

Andre kvinder gik hen til betjenten og spurgte, om hun var i gang med at udskrive en bøde til kvinden på jorden. Da betjenten forklarede, at det ikke var tilfældet, blev én af de niqab-klædte kvinder så lettet over betjentens venlighed, at hun brød i gråd og var "nærmest utrøstelig."

Betjenten forsøgte at trøste kvinden blandt andet ved at give hende et kram.

Den øverste chef for Københavns Politi, politidirektør Anne Tønnes, har i et notat om sagen udtrykt fuld støtte til betjenten.

