Våben gik af og ramte Nicki Bille: Mand får fængselsstraf

31-årig mand medbragte et haglgevær i en taske, som gik af automatisk og ramte fodboldspilleren Nicki Bille.

Ingen affyrede et rustent og snavset spansk haglgevær, da fodboldspilleren Nicki Bille blev ramt af adskillige haglskud i underarmen i sin egen lejlighed 25. december 2018.

Geværet gik nemlig af automatisk i køkkenet, da det lå i en lille taske, fremgår det onsdag i Retten på Frederiksberg.

Her er 31-årige Dennis Henriksen blevet idømt to år og fire måneders fængsel for at have været i besiddelse af haglgeværet under særligt skærpende omstændigheder, da han transporterede det i en taske fra sin egen lejlighed.

Det var en bekendt, der havde bedt ham om at opbevare tasken med geværet i, forklarede han i retten.

Han er også kendt skyldig i uagtsom legemsbeskadigelse. Men han har altså ikke skudt Nicki Bille. Billes pulsåre i højre arm er i dag permanent ødelagt, lyder det i retten.

Sagen blev gennemført onsdag som en tilståelsessag. Nicki Bille var ikke selv til stede, men en del familie var mødt op til den tiltalte, der fik lov at kramme familien, inden politiet førte ham ud.

Politiet har undersøgt geværet og fundet fejl i slagmekanismen. Det er derfor muligt, at det er affyret uden en finger på aftrækkeren.

Dennis Henriksen har valgt at modtage dommen.

Under retsmødet afspillede anklager Anders Larsson en rekonstruktion af aftenen 1. juledag. I lejligheden var de samlet fem venner og Nicki Bille ville gerne se geværet.

- Jeg ved ikke noget specielt om våben. Nicki spørger, om vi skal kigge på det. Så gik vi ud på toilettet og kiggede på det, forklarede manden i retten.

Senere på aftenen lød pludselig et brag. Lejligheden fyldtes med røg og kaos, imens Nicki Bille råbte op. Det gik op for den dømte, at Nicki Bille var ramt, og derefter flygtede den dømte ud af lejligheden og smed geværet og tasken i vandet.

Han har siden selv ført politiet til det sted, hvor geværet var smidt.

Kort efter episoden 1. juledag anholdt Københavns Politi en 23-årig model og en 30-årig rockersøn. De blev dog løsladt få dage senere, selv om de var til stede i lejligheden. 1. januar meldte den dømte sig selv.

2019 har været et ganske turbulent år for Nicki Bille. I april blev han idømt fire måneders ubetinget fængsel i en sag om både vold, narko og trusler.

I en brandert havde han truet en cyklist med en luftpistol, ligesom han blev kendt skyldig i at have brækket næsen på en dørmand og truet en sygeplejerske under den indlæggelse, hvor han blev behandlet i armen for de mange haglskud.

Desuden besad han 0,26 gram kokain. Dommen på fire måneder afsonede han med fodlænke.

Den omstridte angriber har ført lidt af en fodboldnomade-tilværelse siden han debuterede for BK Frem i 2005. Således har han været forbi 14 klubber siden.

I dag er Nicki Bille klubløs, efter at danmarksserieklubben Ishøj IF gav ham chancen for at spille igen efter et turbulent 2019. Men her svigtede det blandt andet med mødepligten til træning, og derfor stoppede de samarbejdet i november.

/ritzau/