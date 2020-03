Vagter på hospital truet under håndsprit-tyveri

Vagterne på Aarhus Universitetshospital blev truet, da de satte efter en formodet tyv søndag aften.

En vagt på Aarhus Universitetshospital blev søndag aften truet med at blive stukket ned, da han og flere kolleger greb en mand på fersk gerning i et tyveri af håndsprit på en af hospitalets afdelinger.

Ifølge Østjyllands Politi reagerede vagten på en indbrudsalarm på en af afdelingerne klokken lidt over 22 søndag aften.

Da vagten kom frem, så han en mand krydse afdelingens gang. Vagten alarmerede de resterende vagter, da det ikke stod klart, om der var flere indbrudstyve på stedet.

Da de kom til afdelingen, så de en mand løbe fra stedet med flere poser. En af vagterne satte i løb efter ham.

Her valgte gerningsmanden at råbe til vagten, at han ikke skulle komme nærmere, og at hvis han gjorde, ville han blive stukket med en kniv.

I sin flugt fra stedet smed manden de poser, han bar på. Poserne viste sig at indeholde 27 flasker håndsprit og to bærbare computere.

Den pågældende mand, der flygtede fra stedet, beskrives som værende en mand på mellem 18 til 30 år af mellemøstligt udseende. Han er omkring 180 til 185 centimer høj og almindelig af kropsbygning.

Han var ifølge Østjyllands Politi iført træningsbukser, en dunjakke med skrå syninger og en hætte, der var trukket op.

Han kørte fra stedet i en mindre mørk personbil.

Østjyllands Politi hører gerne fra enhver, der kunne have set noget relevant.

/ritzau/