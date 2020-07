Vagthund melder influencer til politiet for skjult reklame

I mindst 21 opslag på Instagram lavede dansk influencer skjult reklame, mener Forbrugerombudsmanden.

En dansk influencer med en store skare af følgere er blevet meldt til politiet for ulovlig reklame på det sociale medie Instagram.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Sagen drejer sig om mindst 21 opslag og såkaldte "stories" - altså tidsbegrænsede opslag.

Her har influenceren reklameret for tandlægeklinikker, tøj- og skomærker, cykler, et modemagasin, interiør og en forlystelsespark.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har vedkommende overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame.

Personen bag profilen på Instagram har altså ikke gjort sine følgere opmærksom på, at det var reklame, når hun viste de pågældende produkter og ydelser i sine opslag.

Forud for politianmeldelsen har flere borgere klaget over influenceren.

Christina Toftegaard Nielsen, der er forbrugerombudsmand, påpeger, at influencere med mange følgere nemt kan påvirke forbrugerne.

For mange har dem som forbillede.

- Hvis de reklamerer for et produkt eller en virksomhed, så skal modtageren vide, at det ikke nødvendigvis er en personlig anbefaling, men derimod noget, som influenceren i en eller anden form er blevet betalt for.

- Det er ikke nok at sætte et hashtag eller et tag med produktets eller virksomhedens navn på opslagene, siger hun i meddelelsen.

Det vurderes, at influenceren er erhvervsdrivende.

Med der følger et ansvar for at sikre, at det tydeligt fremgår, hvis opslag indeholder en form for reklame.

/ritzau/