Vagthund til politiet: Drop unødvendig magt ved udrejse

Ombudsmanden påpeger, at politiet ved udsendelse af udlændinge skal genoverveje brug af eksempelvis fiksering.

Det kan være nødvendigt for politibetjente at bruge magt - for eksempel ved at spænde plastikstrips om en persons håndled - hvis vedkommende skal tvangsudsendes af Danmark.

Men i nogle tilfælde kan personer i politiets varetægt opføre sig tilstrækkeligt roligt og kontrolleret til, at magtanvendelse ikke er nødvendig.

Derfor minder Folketingets Ombudsmand nu politiet om løbende at overveje, om det er nødvendigt at bruge magt, når betjente ledsager udlændinge, der af den ene eller anden årsag skal sendes ud af landet.

Opfordringen er udsendt i en pressemeddelelse på baggrund af to konkrete tilfælde, hvor udlændinge blev tvangsfikseret.

I sagerne har ombudsmanden konkluderet, at den fulde udstrækning af magt ikke fremstår nødvendig.

I det ene tilfælde blev udsendelsen afbrudt af piloten, inden flyet med den udviste udlænding lettede fra Danmark. Da manden, der skulle udsendes, var kommet ud af flyet, blev hans hænder fikseret foran kroppen.

- Manden forblev fikseret i knap halvanden time, indtil han blev indsat i et fængsel. Det fremgår af politiets akter, at han var rolig i den periode, skriver Folketingets Ombudsmand i pressemeddelelsen.

Ombudsmanden mener ikke, at politiet har godtgjort, at fikseringen af manden var nødvendig i hele sin udstrækning.

Det skyldes blandt andet, at udlændingen var rolig under turen til fængslet.

I et andet tilfælde skulle en kvinde udsendes sammen med tre andre fra Danmark. I lufthavnen i Rotterdam i Holland skulle de tilknyttes en større gruppe, der skulle sendes tilbage til deres hjemlande.

Politiet fikserede kvindens hænder, da hun blev hentet og godt to timer frem. Hun blev senere fikseret i forbindelse med landing og afgang fra Rotterdam.

- I udsendelsesrapporten beskrev politiet kvindens adfærd som ”eksemplarisk” under hele turen, skriver Folketinges Ombudsmand.

Ombudsmanden er enig i, at det var nødvendigt at fiksere kvinden, da hun blev afhentet i Danmark.

Men til gengæld finder Ombudsmanden det ikke dokumenteret, at fikseringerne i Rotterdam var velovervejede, og at politiet afpassede sin magtanvendelse i forhold til kvindens "eksemplariske" opførsel.

En magtanvendelse skal være "nødvendig og proportional" i hele sin udstrækning. Det følger af retsgrundlag, der sætter rammerne for politiets tvangsudsendelser af udlændinge.

