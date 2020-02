Vandet flyder i østjyske byer efter sjaskvåd weekend

Beredskabet i Trekantområdet har i weekenden haft travlt med at pumpe og inddæmme vand i flere store byer.

Søndag kulminerede en lang periode med store mængder nedbør med 30 millimeter regn flere steder i Sydøstjylland.

Og det var for meget for åsystemerne i og omkring blandt andet Vejle og Kolding, hvor mange gader mandag formiddag står under vand.

Det fortæller Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør ved Trekantområdets Brandvæsen.

- Vandet står rigtig højt mange steder. Det har regnet meget, og åsystemerne har haft svært ved at følge med, og det betyder, at der er vand i gaderne i både Vejle og Kolding, siger han og tilføjer:

- Også inde i landet har vi haft vand stuvet sammen, hvor det ikke plejer at stå. Hele parkeringsanlægget ved Billund Lufthavn har været under vand, og i Vejen har vi også pumpet meget vand væk.

Ifølge beredskabschefen fik brandvæsenet for alvor travlt søndag aften, hvor mange husejere begyndte at henvende sig.

- Der har været en del hændelser, hvor folk har fået vand imod deres huse. Særlig Vejle midtby har været udfordret, fordi den kombinerede pumpe- og slusestation ikke har kunnet følge med, så vandet er trukket ud i gaderne, siger Jarl Vagn Hansen:

- I Kolding kan Kolding Å ikke kan aflaste vandpresset fra ådalen, og det gør, at vandet er stigende. Vi har dæmmet op med sandsække i forsøget på at styre vandet gennem byen, men det står mange steder oppe i folks haver og langs husenes sokler.

Trekantområdet er ikke det eneste sted, hvor beredskabet kæmper med store mængder vand.

I Holstebro er man nødt til at åbne for sluserne fra den såkaldte Vandkraftsøen, fordi vandstanden er steget hurtigere end forventet. Det skriver Dagbladet Holstebro.

Også i Esbjerg har myndighederne advaret om forhøjede vandstande. Særligt moleområder omkring Esbjerg Havn har været ramt.

Mellem Esbjerg og Fanø er der således varslet vandstande på mellem 2,55 og 2,70 meter over den normale vandstand i tidsrummet fra klokken 4 til 10.30 mandag, skriver JydskeVestkysten.

/ritzau/