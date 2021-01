Varebil på flugt fra politiet kørte mod retningen på motorvej

En spøgelsesbilist med politiet i hælene kørte 170 kilometer i timen på motorvej vest for København.

Det udviklede sig til et livsfarligt drama, da en 29-årig mand bag rattet i en varebil natten til lørdag forsøgte at flygte fra politiet.

En patrulje gav signal til, at manden skulle standse, men i stedet flygtede han fra Roskildevej mod nord via Motorring 3 vest for København.

Ved Ejby kørte han ind på Frederikssundmotorvejen - men i den forkerte retning. Mens han kørte mod kørselsretningen på motorvejen, blev han målt til at køre 170 kilometer i timen.

Det fortæller vagtchef Jens Møller fra Københavns Vestegns Politi.

- Patruljen følger efter med blå blink og udrykning for at advare de andre bilister, hvoraf flere undviger flugtbilisten ved at køre ind i nødsporet.

- Der sker heldigvis ingen uheld, siger vagtchefen.

Politijagten udspillede sig omkring klokken 01.

Først da en patruljebil påkørte varebilen, lykkedes det at standse flugtbilisten. Herefter blev den 29-årig bilist anholdt.

Manden fremstilles i grundlovsforhør søndag klokken 11 i Dommervagten i København. Han sigtes blandt andet for at forvolde nærliggende fare for andres liv eller førlighed.

Københavns Vestegns Politi vil gerne tale med vidner, der måtte have set varebilen under flugten på Frederikssundmotorvejen.

- Det er et rent held, at der ikke skete en grim ulykke.

- Vi efterlyser bilister, der har oplevet flugten, og som eventuelt selv har måttet undvige flugtbilen, siger Jens Møller.

Vidner kan kontakte politiet på telefonnummer 114.

/ritzau/