Varebiler frarådes at krydse Storebælt på grund af blæsevejr

Kraftig blæst betyder, at det søndag er risikabelt at køre over Storebæltsbroen i vindfølsomme køretøjer.

På grund af kraftig blæst fra en sydlig retning frarådes bilister, lastbil- og buschauffører søndag at krydse Storebæltsbroen med vindfølsomme køretøjer.

Advarslen gælder foreløbig frem til klokken 14, hvor vinden ventes at aftage.

Det skriver Sund Bælt på Twitter.

Dermed må man vente til senere på dagen med at køre over Storebæltsbroen, hvis man kører i en varebil eller har en campingvogn eller en anden form for anhænger efter sin personbil.

Også busser samt lastbiler med ingen eller meget let last betegnes som "vindfølsomme køretøjer" og frarådes at krydse forbindelsen over bæltet.

Det er derimod ikke et problem for personbiler uden anhænger at køre over Storebæltsbroen, så længe fartgrænserne bliver overholdt.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) blæser der sidst på formiddagen søndag en hård vind fra syd ved Korsør. Vinden måles til 11 meter i sekundet.

