Vej afspærret efter kemikalieudslip i Brøndby

Uheld med to kemikalier har fået politi og beredskab til at rykke ud. Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Et muligt udslip af klor og et andet kemikalie har fået politi og beredskab til at rykke til Kornmarksvej i Brøndby tirsdag formiddag.

Det oplyser myndighederne på Twitter.

- Hovedstadens Beredskab er på Kornmarksvej i Brøndby til et kemikalieuheld med to pt. ukendte stoffer. Vi har oprettet en sikkerhedsafstand på 50 meter, skriver beredskabet.

Det oplyses samtidig, at der er blevet tilkaldt en kemikalieberedskabsvagt.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at betjente er på stedet.

- Vi har i øjeblikket flere patruljer i området omkring Kornmarksvej i Brøndby, hvor der er anmeldelse om udslip af klor. Følg vores anvisninger på stedet og respekter afspærringer, skriver politiet.

Kornmarksvej er spærret i både den vestlige og østlige ende.

Ifølge det regionale medie sn.dk kom alarmen kort efter klokken 09.30. Der er tilsyneladende tale om et udslip fra en virksomhed, der handler med forskellige former for rengøringsmidler.

Ingen personer skal være kommet til skade i forbindelse med uheldet.

/ritzau/