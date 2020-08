Velux vil sikre sine hemmeligheder under retssag om spionage

En tidligere Velux-chef er tiltalt for at forsøge at sælge Velux' hemmeligheder. Sagen begynder 29. september.

Når en tidligere Velux-chef, der er tiltalt for industrispionage mod Velux, vil en del af sagen blive hemmeligholdt.

I juni besluttede dommeren i Retten i Helsingør, at der skal være lukkede døre, hvad angår nogle dokumenter, som er en del af anklageskriftet. Det skyldes, at der ifølge Velux er tale om forretningshemmeligheder.

Når der er lukkede døre betyder det, at tilhørere og journalister skal forlade retslokalet, når oplysninger i dokumenterne kommer frem under retsmødet.

Onsdag fremsatte Velux i retten så et krav om, at yderligere en række dokumenter i sagen også skal holdes hemmelige under sagen.

I det forberedende retsmøde om sagen fortalte Velux' advokat, Hans Jakob Folmer, at han ønskede lukkede døre, hvad angår en række dokumenter.

- Velux har intet ønske om, at der skal være unødvendig dørlukning. Velux' interesse er alene at beskytte de forretningshemmeligheder, som indgår i sagen og forventeligt kan blive omtalt i sagen, sagde advokaten i retten.

Han påpeger blandt andet, at der er tale om markedsdata, som man bygger sin forretning på.

- Hvis man var erhvervsaktør og fik adgang til historiske markedsdata ville man gnide sig i hænderne, for det ville spare en for en masse, sagde Hans Jakob Folmer.

Også senioranklager Robert Hansen mener, at dokumenterne skal hemmeligholdes.

- For at sikre en effektiv retstilstand, hvor folk ønsker at anmelde brud på forretningshemmeligheder, så er man nødt til at beskytte anmelderen, så anmeldelsen ikke gør sagen værre, ved at oplysningerne kommer frem under sagen, sagde han onsdag.

Forsvarerne for de tiltalte samt Ritzau har dog krævet åbenhed.

- Helt overordnet set har min klient en interesse i, at alt det her sker for åbne døre.

- Det her er en straffesag, som er reguleret af princippet om åbne døre, sagde forsvarer Jan Aarup.

Dommer Mette Frimodt Hansen afgør 2. september, om der også skal være lukkede døre, hvad angår de yderligere dokumenter.

Allerede onsdag fortalte hun dog, at hun forventer, det kun vil være nødvendigt at lukke dørene under retssagen i et "forholdsvist beskedent omfang".

I sagen er den tidligere Velux-chef tiltalt for at optage i smug under et fortroligt ledermøde og indsamle forretningshemmeligheder, som han i 2016 skal have forsøgt at sælge til vinduesgigantens polske ærkerival Fakro.

Både danske Velux og polske Fakro er blandt de førende i verden inden for salg af ovenlysvinduer.

Den nu afskedige Velux-chef har tidligere udtalt, at han nægter sig skyldig.

En mand, der skal have fungeret som mellemland, er også tiltalt i sagen.

De to mænd er beskyttet af navneforbud.

Sagen har været over fire år undervejs. I august 2018 gav retten politiet en frist på et halvt år til at rejse en tiltale i sagen.

Tre dage efter at fristen udløb, modtog forsvarer Lars Aarup tiltalen. Derfor forsøgte han at få tiltalen gjort ugyldig. Retten i Helsingør var dog blevet varslet om forsinkelsen, og derfor har sagen fået lov til at blive ført.

Oprindeligt skulle sagen være behandlet fra april til juni i år, men står nu til at blive behandlet i september til december. Retten har afsat 14 dage.

/ritzau/