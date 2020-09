Veninde i sag om gruppevoldtægt: 15-årig var meget fuld

Pige vidste, at fire unge ville have sex med hende, fortæller veninde. Pigen var meget fuld, siger veninden.

- Det var hygge.

Sådan skrev den ene af fire tiltalte for voldtægt til en 15-årig pige. Men beskeden svarede hun ikke på.

Den efterfølgende morgen ringede pigens mor til politiet for at anmelde et overgreb, som datteren fortalte, at hun var udsat for.

Torsdag er tredje dag i sagen i Retten i Næstved, hvor tre drenge på 19 år og en på 17 er tiltalt for at have voldtaget den 15-årige pige i et skur ved Sofiendalsskolen i Haslev natten til den 2. maj.

Den nat skulle den 15-årige pige sove hos en veninde, som torsdag er indkaldt som vidne i sagen.

- Hun fortalte mig om dagen, at hun gerne ville kneppe med en af de tiltalte, men sagde også, at det bare var for sjov, siger veninden i retten.

Den 15-årige og veninden var sent om aftenen blevet samlet op i en bil af en gruppe venner, hvorefter de havde brugt tid på at køre rundt i lokalområdet.

En af vennerne fra bilen blev ringet op af en af de fire tiltalte, som ifølge venindens forklaring gav udtryk for, at alle fire tiltalte gerne ville have samleje med den 15-årige.

- Hun overhørte ikke opkaldet, så vi snakkede i bilen om, hvorvidt hun var klar over, at de tiltalte havde intentioner om at have samleje med hende, siger veninden i retten.

Hun gjorde den 15-årige opmærksom på de tiltaltes intentioner, fortæller hun. Alligevel valgte pigen at mødes med de fire tiltalte unge mænd.

- Hun var meget fuld og var måske ikke i stand til at tage egne beslutninger, siger den jævnaldrende veninde.

Alle fire tiltalte har under hele retssagen nægtet sig skyldige i voldtægt, men tre af dem erkender at have haft samleje med pigen den pågældende aften. Ifølge alle fire har den fjerde mand ikke rørt hende.

Han er til gengæld tiltalt for besiddelse af børneporno, da han har været haft en video af episoden på sin telefon.

Under første dag i sagen fortalte han, at han havde vist videoen til politiet, fordi ”han ville vise dem, at det ikke var voldtægt”.

Fredag forventes der at falde dom i sagen.

