Venner: Dansk pokerspiller har indrømmet spionprogram

En dansk pokerspiller er anklaget for at aflure andre spilleres kort i online poker gennem et spionprogram.

Tre vidner har i Københavns Byret onsdag forklaret, hvordan en nu bedrageritiltalt dansk professionel pokerspiller har indrømmet at have installeret et spionprogram på flere andre pokerspilleres computere.

De tre vidner - en mand og to kvinder - var gode venner med tiltalte, inden sagen begyndte i 2014.

Ifølge to af vidnerne, der har dannet par siden 2010, gik de tur med pokerspilleren ved søerne i København i juni i 2014, da han gik til bekendelse.

- Han fortæller, at han har installeret programmet for at se mine kort, sagde det mandlige vidne. Han er selv en prominent spiller i det professionelle pokermiljø.

Samme forklaring gav kæresten efterfølgende. De havde et par dage forinden gåturen opdaget, at et spionprogram var blevet installeret på mandens computer.

Det var et sammenfald af flere ting, der fik manden til at mistænke pokerspilleren for at stå bag.

Parret hev derefter fat i to andre venner - en tredje professionel pokerspiller og dennes daværende kone - inden de konfronterede tiltalte, for de håbede, at mistanken ikke var sand.

- Vi gjorde alt for, at det ikke kunne være rigtigt, forklarede kvinden i retten.

Den tidligere kone var også indkaldt som vidne i Københavns Byret onsdag.

Hun fortalte, at hun havde været venner med tiltalte i fem år, inden sagen begyndte at rulle i 2014.

Tiltalte havde endda været toastmaster til hendes og eksmandens bryllup.

- Han har jo sagt, at han er brudt ind i deres lejlighed og installeret programmet. Og at han har gjort det mod flere andre, sagde hun tydeligt berørt af sagen.

Hun kunne dog ikke huske præcis, hvornår pokerspilleren havde fortalt hende det.

Ifølge anklageskriftet brugte tiltalte gennem seks år spionprogrammet til at aflure kortene i online poker hos otte pokerspillere fra ind- og udland. På den måde skal han have vundet adskillige millioner kroner.

Det er kommet frem under retssagen, at anmelderne i en sideløbende civilsag kræver en erstatning på samlet 20 millioner kroner.

Den tiltalte pokerspiller nægter sig skyldig i at installere spionprogrammet.

Han erkender dog at have spillet mod flere af anmelderne fra profiler på forskellige pokersider, som anmelderne ikke vidste tilhørte tiltalte.

/ritzau/