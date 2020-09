Venner kendes skyldige i to drab på Sjælland

Nævninger og dommere i Næstved er enige om afgørelse i sag mod to mænd.

To venner er skyldige i at have dræbt to mænd i Ruds Vedby og i Vemmelev sidste år. Det har et nævningeting i Næstved tirsdag afgjort.

Ofrene var henholdsvis en 68-årig mand og en 80-årig mand. De blev dræbt i april og i juni.

I begge tilfælde blev der sat ild til ejendommene, hvor mændene boede alene.

I sagen fra Ruds Vedby blev liget anbragt i en sø i en grusgrav nær Slagelse. Liget af manden fra Vemmelev blev forkullet under branden.

Nævninger og dommere er enige om at kende de to tiltalte mænd skyldige. Den ene er 35 år og tidligere elitesvømmer. Han boede i Sneslev syd for Ringsted. Den anden er en 43-årig tidligere MMA-kæmper fra Korsør.

Mændene har et meget tæt forhold, er det kommet frem under sagen.

Den 68-årige Kiehn Georg Andersen blev offer for massiv vold, mens Poul Frank Jørgensen på 70 blev stukket med spidse genstande.

/ritzau/