Verhagen svarede selv på kærestes telefonbesked til Viborg

Råb om hjælp fra Bernio Verhagens chilenske kæreste blev ikke hørt af sportslig koordinator i Viborg FF.

- Jeg har brug for hjælp.

Sådan lød beskeden fra en chilensk kvinde til en medarbejder fra fodboldklubben Viborg FF 13. november sidste år.

Det var et råb om hjælp fra kvinden, der senere anmeldte den omstridte fodboldspiller Bernio Verhagen for voldtægt og for gentagne tilfælde af vold.

Men medarbejderen fra Viborg FF så ikke beskeden. For da beskeden tikkede ind på telefonen, sad han i en bil sammen med Bernio Verhagen.

Og det var Bernio Verhagen, der sad med Viborg FF-medarbejderens telefon.

Det forklarer medarbejderen, Mads Andersen, der er sportslig koordinator og kontaktperson for klubbens udenlandske spillere, da han onsdag eftermiddag afgiver forklaring i Retten i Viborg.

- Jeg ser ikke nogen af beskederne. Det er mig, der kører bilen. Bernio sidder med min telefon, da hans egen telefon er løbet tør for strøm, forklarer Mads Andersen.

Han er heller ikke klar over, at Bernio Verhagen svarer på beskeden fra medarbejderens telefon:

"No police, the boss of the house will be mad" (kontakt ikke politiet, så vil husets herre blive vred, red.).

I det hele taget anede den sportslige koordinator ikke uråd om, at noget angiveligt var galt:

- Jeg var ikke klar over, at situationen var så alvorlig.

- Det med spilleres kærester er normalt ikke noget, vi blander os i, siger Mads Andersen.

Bernio Verhagen kom til Viborg 22. oktober sidste år sammen med sin kæreste fra Chile.

Han havde skrevet kontrakt med 1. divisionsklubben, og parret blev indlogeret på Palads Hotel.

Men forholdet var tumultarisk, og politiet blev tre gange tilkaldt for at dæmpe gemytterne.

Det endte med, at parret blev flyttet til en lejlighed et andet sted i byen.

Efter den første træning gik det angiveligt op for Viborg FF, at de sportslige kvaliteter hos hollænderen ikke var noget at prale af.

26. november rev klubben kontrakten med fodboldspilleren itu og anmeldte ham for bedrageri.

Viborg FF har tidligere forklaret i en redegørelse om forløbet, at man mener sig udsat for svindel, dokumentfalsk og identitetstyveri.

Klubben har ifølge redegørelsen ikke haft et tab som følge af engagementet med hollænderen.

Det påståede bedrageriforhold er ikke en del af den aktuelle straffesag mod Bernio Verhagen.

Den handler udelukkende om Verhagens påståede overgreb mod kæresten og trusler mod en dansk kvinde, som han har et barn sammen med.

Verhagen nægter sig skyldig i ni ud af ti anklager.

Sagen fortsætter torsdag, men det er endnu uvist, hvornår der falder dom.

/ritzau/