Vestjyde i stjålen bil påkører to biler med voldsom fart

Det er ifølge politiet et mirakel, at ingen kom alvorligt til skade ved voldsomt sammenstød ved Møldrup.

For høj fart. Narkotika og spiritus i blodet. En stjålen bil. Og intet kørekort.

En 23-årig mand fra Ringkøbing begik ifølge politiet adskillige lovbrud, da han søndag eftermiddag satte sig bag rattet.

Og ved Møldrup vest for Hobro gik det galt.

Bilisten kom kørende med mindst 150 kilometer i timen på Hovedvej 13, da han påkørte en anden bil bagfra ved en rundkørsel.

Det fortæller vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Den 23-årige påkører en personbil, der er på vej ind i rundkørslen. Herefter nærmest flyver han og bilen hen over rundkørslen og rammer endnu en bil på den anden side.

- Ingen af de involverede parter kommer alvorligt til skade. Alle er enige om, at det er et mirakel, siger vagtchefen.

Med mindst 150 kilometer i timen kørte han langt hurtigere end det tilladte, som på hoved- og landeveje typisk er 80 kilometer i timen.

Sammenstødet skete i rundkørslen ved Møldrup, hvor hovedvej 13 møder Skivevej. Den 23-årige kom kørende i sydgående retning og er blevet sigtet for vanvidskørsel, men også for en stribe andre forseelser.

Han sigtes for at bringe andre menneskers liv og helbred i fare, for at køre i påvirket tilstand, for brugstyveri og for at køre uden kørekort.

- Alt har været i vejen.

- Bilen var stjålet, manden var både narko- og spirituspåvirket, og han havde i forvejen fået frakendt sit kørekort, siger Jesper Brøndum.

Bag rattet i den første bil, der blev påkørt, sad en 44-årig mand fra Aalborg. Det er uvist, hvem der førte den anden bil, der blev ramt.

Men begge slap altså fra uheldet uden alvorlige kvæstelser. Det samme gælder den 23-årige vestjyde, der forårsagede uheldet.

Han fremstilles mandag i grundlovsforhør ved Retten i Viborg.

Politiet skal nu finde frem til bilens ejer.

- Vi skal finde bilens rette ejer, som får bilen tilbage igen, selv om den er skadet, siger Jesper Brøndum.

/ritzau/