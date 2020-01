Vestjysk mand er anholdt for grov vold mod lille barn

Dommer i Esbjerg skal tage stilling til sag om grov vold mod toårig.

En mand fra Varde-egnen er blevet anholdt af politiet, der sigter ham for grov vold mod et barn på to år.

En anklager vil søndag bede Retten i Esbjerg om at varetægtsfængsle den anholdte, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Manden er 39 år. Grundlovsforhøret i retten begynder klokken 16.

Umiddelbart ønsker politiet ikke at frigive flere oplysninger om sagen. For heller ikke om barnet er blevet behandlet på et hospital på grund af volden. Anklageren forventes at bede om lukkede døre i retsmødet, oplyser politiet.

Anholdelsen af den 39-årige er sket søndag formiddag. Mistanken gælder overtrædelse af den paragraf i straffeloven, som drejer sig om vold af farlig eller brutal karakter.

