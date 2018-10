Vestjysk mand vil frifindes i landsretten for ulvedrab

Det er ikke bevist, at der var tale om en ulv, siger forsvarer for 66-årig mand, som anker dom for ulvedrab.

En 66-årig mand, der blev idømt 40 dages betinget fængsel i danmarkshistoriens første retssag om ulvedrab, vil frifindes og anker til landsretten.

Det oplyser hans forsvarer, Jan Schneider.

- Efter byrettens behandling af sagen henstår en masse uafklarede, ret principielle spørgsmål.

- Blandt andet blev den tiltalte og jeg som forsvarer ikke inddraget i de undersøgelser, der blev lavet af dyret forud for byrettens behandling, siger advokaten.

Hans klient har erkendt, at han dræbte hunulven med en jagtriffel 16. april 2018.

Men forsvareren har sat spørgsmålstegn ved, om det var en genetisk ren ulv, eller om der kunne være tale om en krydsning mellem en ulv og en hund.

Hvis det er tilfældet, har dyret ikke samme krav på beskyttelse som den fredede ulv.

Forsvareren vil derfor anmode om nye undersøgelser af ulvekadaveret, før sagen igen behandles ved landsretten.

Også Anklagemyndigheden anker dommen. Men her er formålet at få manden idømt en skærpet straf.

- Vi ønsker, at landsretten tager stilling til, om fængselsstraffen skal være højere, men også om den tiltalte skal have frakendt sit jagttegn, siger senioranklager Mette Bøgelund Hansen i en skriftlig kommentar.

Den 66-årige har jagttegn, men Retten i Herning valgte at lade ham beholde retten til at gå på jagt.

- Det er en meget speciel straffesag, fordi domstolene aldrig tidligere har taget stilling til, hvad straffen skal være for at skyde en ulv. Derfor er det vigtigt, at vi også får landsrettens vurdering, siger Mette Bøgelund Hansen.

Ankesagen er endnu ikke blevet berammet ved Vestre Landsret.

/ritzau/