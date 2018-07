Vi anmelder vold som aldrig før

Flere anmelder vold, viser nye tal. Vores tolerancetærskel er blevet mindre, mener ekspert.

Slag, spark og anden voldelig adfærd bliver i langt højere grad end før meldt til politiet.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der aldrig før har været flere anmeldelser for vold mod privatpersoner i Danmark.

I hvert fald ikke siden Danmarks Statistik i 1995 begyndte at gøre det op.

Men selv om antallet af anmeldelser har nået et historisk højt niveau, betyder det ikke, at der er mere vold i det danske samfund.

Det forklarer adjunkt ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet Lasse Liebst.

- Over de seneste år har vi set en stigning i antallet af anmeldelser. Men det samlede billede er faktisk, at mængden af voldshændelser historisk set har været faldende og er stabilt lav i dag, siger han.

- Man fandt sig simpelthen i højere grad i at få en på hovedet i gamle dage. I dag går man ned og anmelder det.

I andet kvartal af 2018 var der 3097 anmeldelser af vold mod privatpersoner, hvilket er det højeste kvartalstal nogensinde. Går man for eksempel tilbage til samme periode i 2015, var tallet 2208.

Og det er faktisk en god ting, at der er flere voldsanmeldelser, mener sociologen.

- Der er både kommet mere opmærksomhed på det politisk og i hverdagslivet, hvor for eksempel MeToo-bevægelsen har sat fokus på grænseoverskridende adfærd, siger Lasse Liebst.

- I virkeligheden er det først og fremmest godt, at vores tolerancetærskel er blevet mindre. Det er et moralsk fremskridt. Vi glemmer ofte, at det går ret godt i Danmark på det her område.

Tallene opgøres i simpel og grov vold. Det er især anmeldelser af simpel vold, som driver stigningen.

Landsdirektør for Offerrådgivningen Knut Arild Guldbrandsen mener også, at samfundets fokus på vold har været medvirkende til flere anmeldelser.

Derudover påpeger han, at det kan være positivt for et offer at anmelde en forbrydelse.

- Det kan hjælpe, at man får volden opklaret, og at der bliver trukket en streg i sandet. Også hvis der eventuelt falder en dom, siger han.

Nationalt Efterforskningscenter (NEC) under Rigspolitiet vurderer også, at befolkningen som helhed er mere tilbøjelig til at anmelde voldshændelser.

Derudover mener NEC, at stigningen på voldsområdet hænger sammen med en ændret registreringspraksis.

/ritzau/