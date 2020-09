Vidne om formodet voldtægtsoffer: Jeg tror ikke på hende

15-årig var ivrig efter at mødes med de fire unge mænd, der er tiltalt for at voldtage hende, forklarer vidne.

En kvinde rejser torsdag i en voldtægtssag tilsyneladende tvivl om udsagnet fra en 15-årig pige, som siger, at hun blev voldtaget af fire unge i et skur ved Sofiendalskolen i Haslev natten til den 2. maj.

Den 15-årige kørte rundt med nogle venner i lokalområdet den aften, der ledte op til den påståede voldtægt. Med i bilen var blandt andet en 20-årig kvinde.

Torsdag forklarer hun i Retten i Næstved, at den 15-årige i løbet af dagen gav udtryk for at ville have samleje med den ene af de fire tiltalte.

Desuden fremgik det af forklaringen, at kvinden havde svært ved at tro på, at den 15-årige pige skulle være blevet voldtaget natten mellem den 1. og den 2. maj i år.

- Jeg har hørt, at hun to gange før har påstået at være blevet voldtaget, hvor det ikke har været rigtigt, forklarer den 20-årige.

Hun beskriver den 15-årige som værende ”løs på tråden”.

- Hun fortalte mig på et tidspunkt, at hun havde været sammen med fire forskellige drenge, siger den 20-årige.

I alt afgiver fire vidner forklaring i løbet af torsdagens retsmøde. Iblandt dem er den 15-åriges tidligere socialrådgiver fra 2017 og 2019.

Hun oplyser, at den 15-årige i flere år havde haft problemer med at få venner.

- Hun har det svært med venskaber, og mens jeg var tilknyttet hende, var hendes største ønske at få én god veninde, fortæller socialrådgiveren.

Ifølge socialrådgiveren kunne den 15-årige finde på at gøre forskellige ting for at få venner, fordi hun ville have folk til at synes, at hun var sej.

- Hun drak sig for eksempel fuld på mærkelige tidspunkter, siger hun.

Som nævnt er fire tiltalt. Tre er 19 år, mens den sidste er 17. De nægter sig skyldige. Tre af dem erkender dog at have haft samleje med pigen den pågældende nat. Ifølge alle fire har den fjerde mand ikke rørt hende.

Fredag forventes dommen afsagt i sagen.

/ritzau/