Vidne så ikke-dansk mand skyde Yasar - men tiltalte er danske

Et øjenvidne så Nedim Yasar blive dræbt af "araber eller tyrker". To pæredanske mænd er tiltalt i sagen.

En mand observerede på kort afstand, hvordan radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar i november 2018 blev skudt og dræbt. Yasar sad i sin bil på Hejrevej i København, da en pistolmand dukkede op og på klos hold affyrede flere skud.

Ved Retten på Frederiksberg er to mænd på 25 og 26 år anklaget for drabet. Sagen begyndte i forrige uge, og mandag fortsætter sagen med vidneafhøringer og fremlæggelse af andre beviser i sagen.

Manden, som så selve drabet, er mandag i vidneskranken. Retten har bestemt, at han skal beskyttes af et navneforbud af hensyn til hans sikkerhed. Kun journalister må overvære afhøringen. Andre tilhørere er sendt ud af retslokalet.

Manden har gjort en central observation, som ikke just underbygger anklagemyndighedens sag mod de to tiltalte. Signalementet af gerningsmanden stemmer nemlig på et væsentligt punkt ikke med nogen af de tiltalte.

Manden fortæller, at han så drabet tilfældigt. Han kom kørende ad Hejrevej den 19. november 2018 om aftenen. Han var på vej til en vandpibecafé.

På Hejrevej så han en person stå helt tæt på en bil. Personen skød ind gennem sideruden ved førersædet. Vidnet kunne se mundingsilden fra pistolen, og han hørte også skud og knust glas.

Anklager Jens Povlsen fra Københavns Politi afhører vidnet om alle detaljer - blandt andet om, hvorvidt han kan sige noget om gerningsmandens udseende.

Vidnet fortæller, at gerningsmanden formentlig var araber eller tyrker - han var i hvert fald ikke afrikaner eller dansker.

De to tiltalte i sagen er imidlertid, hvad mange nok vil beskrive som pæredanske - blege i huden og den ene tilmed med lyst hår.

Nedim Yasar blev skudt og dræbt, efter at han havde deltaget i en reception for bogen "Rødder - en gangsters udvej", som handler om Nedim Yasars vej ud af bandemiljøet.

Den ene tiltalte er medlem af rockergruppen Satudarah, mens den anden i retten har afvist at være relateret til rocker- og bandemiljøet.

Undervejs i sagen har der indtil nu ikke været fremlagt noget om, hvad der kan have været motiv til drabet.

/ritzau/