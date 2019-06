Vidne: Vi måtte være syv fængselsbetjente til et LTF-medlem

Ansatte i kriminalforsorgen vidnede torsdag i Københavns Byret i anklagemyndighedens forbudssag imod bande.

Efter flere voldelige overfald på fængselsbetjente i Storstrøms Fængsel på Falster i 2018 måtte de ansatte tage drastiske metoder i brug for at undgå flere lignende episoder.

Sådan forklarede en tidligere ansat i fængslets særlige afdeling for medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF) i Københavns Byret torsdag under anklagemyndighedens forbudssag imod bandegrupperingen.

En fængselsbetjent blev 15. april sidste år overfaldet af et medlem, der slog betjenten ned med en tundåse i en strømpe.

Fem dage senere - 20. april - blev en anden fængselsbetjent overfaldet med knytnæveslag af et andet bandemedlem.

- Vi lukker det hele ned. De får kun lov til at gøre de ting, som de nu skal gøre, såsom at handle. Men de kommer ikke ud i fællesskab, siger vidnet.

- På det her tidspunkt går vi syv mand med stiksikker vest ned til en indsat. Det gør vi i flere måneder efter (overfaldene, red.).

Flere ansatte i Kriminalforsorgen var torsdag indkaldt til retten, hvor de skulle vidne om bandens adfærd i fængslerne.

Et andet vidne, der er ansat i kriminalforsorgens sikkerhedsafdeling, forklarer i retten, at forholdene i flere danske fængsler begynder at ændre sig omkring 2013 og 2014 på grund af indsatte fra grupperingen.

- Vi oplever, at personer fra LTF yder vold, trusler og afpresning over for andre indsatte, fortæller han.

På grund af bandens adfærd i fængslerne bliver der lavet en sikkerhedsmæssig foranstaltning, der gør, at der ikke må være mere end én LTF'er på hver fællesskabsafdeling.

Men det skaber utilfredshed blandt LTF, og ifølge vidnet Kim Østerby, der er tidligere formand for Fængselsforbundet, begynder banden at true sig til flere rettigheder.

- De siger, at hvis ikke de får det, så vil de true sig til det ved at slå medfanger ned, siger Kim Østerby i retten.

Bandens utilfredshed går ud over fængselsbetjentene hjemme på deres bopæle.

Flere fængselsbetjente modtager trusler i postkassen i form af skydeskiver og aviser med historier om overfald. På en avis stod der skrevet: "Det er din tur næste gang", fortæller den tidligere formand.

I september sidste år blev der indført et midlertidigt forbud mod banden. Det skal i den aktuelle retssag afklares, om forbuddet skal gøres permanent.

/ritzau/