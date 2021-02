Vidner søges igen i sag om drabssigtet præst

Blå fodertønde er vigtigt spor i efterforskningen mod Thomas Gotthard. Han nægter drab på sin hustru.

Politiet forsøger igen at få hjælp i sagen om præsten Thomas Gotthard, der sigtes for at have slået sin hustru ihjel.

Hvis personer har set præsten med en blå fodertønde, der er 90 centimeter høj, anmodes de om at henvende sig.

Det kan være i "Gudekvarteret" i Frederikssund eller på genbrugspladser i Jægerspris, Frederikssund og Skibby, lyder det i en pressemeddelelse onsdag fra Nordsjællands Politi.

Thomas Gotthard kan have transporteret fodertønden, der har gråt låg, i en bil, på en trailer eller på en sækkevogn, lyder det fra Nordsjællands Politi.

Især fokuserer politiets efterforskning på iagttagelser fra personer, der befandt sig ved Jægerspris Genbrugsplads midt på dagen 2. november.

I mandags forlængede en dommer varetægtsfængslingen af præsten, der sigtes for at have slået sin hustru, psykolog Maria From Jakobsen, ihjel.

Han nægter sig skyldig. Endnu har politiet ikke fundet liget af den 43-årige kvinde.

Desuden efterlyser politiet tip fra personer, der har set en blå fodertønde i naturen eller på nedlagte ejendomme.

/ritzau/