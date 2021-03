Villavej i Silkeborg afspærret grundet mistænkeligt forhold

Politiet beder om arbejdsro på Parkvænget i Silkeborg. Der er ikke fare for omkringboende, lyder det.

Parkvænget i Silkeborg er fredag formiddag blevet spærret af, mens politiet undersøger et "mistænkeligt forhold".

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politiet ønsker ikke at oplyse yderligere, men skriver, at der ikke er fare for naboer i området.

- Vi er til stede på Parkvænget i Silkeborg vedrørende et mistænkeligt forhold, lyder det fra politiet i et tweet.

- Vi spærrer vejen af, beder om arbejdsro og beder folk holde sig på afstand, respektere afspærringer og finde andre ruter. Ingen fare for omkringboende, skriver politiet videre.

Derudover oplyses det, at politiet ikke har yderligere kommentarer til sagen.

/ritzau/