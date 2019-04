Visitationszone skal bremse hævnakter for drab i Holbæk

De næste 14 dage vil store dele af Holbæk være omfattet af en visitationszone, oplyser politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi har mandag indført en visitationszone, efter at en 18-årig mand søndag blev dræbt i Holbæk.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det er politiets opfattelse, at drabet udspringer af en konflikt i det kriminelle miljø. Det fandt sted søndag kort efter klokken 22 ud for Ladegårdsparken Vest 135.

Her blev der affyret flere skud, og den 18-årige blev ramt. Den formodede gerningsmand flygtede fra stedet til fods.

Han satte kurs mod en nærliggende parkeringsplads, hvorfra en bil kørte væk i høj fart.

Ingen er blevet anholdt efter drabet.

- For at sikre trygheden i Holbæk styrker politiet samtidig den patruljemæssige tilstedeværelse i Holbæk, således at borgerne kommer til at opleve en intensiveret patruljering på alle tider af døgnet, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Visitationszonen løber foreløbig i 14 dage.

/ritzau/