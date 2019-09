Voldelige unge ville gemme våben og angribe Rasmus Paludan

Oplysninger fra aktindsigt kaster nyt lys over, hvorfor Rasmus Paludan ikke måtte demonstrere tilbage i april.

Da politiet i foråret forbød Stram Kurs-leder Rasmus Paludan at demonstrere, skete det blandt andet på baggrund af oplysninger om et planlagt angreb på partilederen.

En større gruppe af unge planlagde angiveligt at gemme kasteskyts, slagvåben og kanonslag i området ved Værebro Bibliotek i Bagsværd. Effekterne skulle bruges til at angribe Rasmus Paludan, som havde anmeldt en demonstration på stedet. Den skulle løbe af stablen 16. april

Det fremgår af dokumenter fra Københavns Vestegns Politi, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Politiet på Vestegnen og i København udstedte i foråret ad flere omgange forbud mod at demonstrere til Rasmus Paludan. Dette var opsigtsvækkende, da det er en grundlovssikret ret at kunne forsamles for at demonstrere.

Imidlertid rummer politiloven mulighed for at forbyde forsamlinger under åben himmel, når der kan "befrygtes fare for den offentlige fred", som det lyder i loven.

Og det kunne der i april. I hvert fald at dømme ud fra de begrundelser, som politiet anfører i den afgørelse om demonstrationsforbud, som Paludan modtog.

Københavns Vestegns Politi fik forud for den planlagte demonstration besked fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) om, at der på det tidspunkt var en alvorlig trussel mod Paludan personligt.

Derudover var der også en alvorlig trussel mod demonstrationer afholdt af Stram Kurs, vurderede PET. Det står der i afgørelsen.

Andre oplysninger pegede ifølge politiet i retning ad, at "voldsparate personer fra København og omegn" ville have deltaget i Stram Kurs-demonstrationer, og at de pågældende personer havde adgang til genstande, som kunne bruges til at gøre skade på Rasmus Paludan.

Den planlagte demonstration den 16. april kom, to dage efter at en demonstration på Blågårds Plads i København endte med uroligheder.

Demonstrationen var i øvrigt blevet flyttet til pladsen, efter at en bil var eksploderet ved Mjølnerparken, som var der, hvor demoen i første omgang skulle have været holdt.

Allerede den 15. april valgte Københavns Vestegns Politi midlertidigt at forbyde Paludan at demonstrere i kredsen. Begrundelsen for det forbud var blandt andet manglende bemanding.

I de dokumenter, som Ritzau har fået aktindsigt i, henviser politiet til "de styrker, som Københavns Vestegns Politi umiddelbart har rådighed over, og det ikke vil være muligt i tide at skaffe de yderligere (nødvendige, red.) styrker ..."

Oplysningerne fra aktindsigten afslører desuden, at der til Paludan allerede 14. april blev udstedt et hidtil ukendt forbud mod at demonstrere.

Efter at de voldelige demonstrationer på Blågårds Plads i København sidst på eftermiddagen var blevet afbrudt, anmeldte Paludan klokken 18.35, at han senere samme aften ville demonstrere i Albertslund.

Men med henvisning til det korte varsel, bemandingen og trusselsbilledet i øvrigt blev det forbudt.

Ritzau anmodede om aktindsigt i sagen vedrørende demonstrationsforbuddene den 17. april. Københavns Vestegns Politi har imidlertid først færdigbehandlet anmodningen ved udgangen af august.

