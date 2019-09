Voldsdømte bandemedlemmer vil løslades efter teledatasag

Sagen om tvivlsomme teledata har udsat ankesag på ubestemt tid. Nu kræver forsvarsadvokater to mænd løsladt.

To aarhusianske bandemedlemmer, der sidste år blev idømt henholdsvis seks og otte års fængsel for grov vold og besiddelse af skydevåben, bør løslades.

Sådan lyder kravet fra de to mænds forsvarsadvokater i Vestre Landsret onsdag.

De to mænd blev i december sidste år dømt ved Retten i Aarhus for at have påkørt en bil med to mænd.

Der blev affyret flere skud, og en 22-årig mand blev ramt i foden.

De to mænd, der ifølge politiet tilhører bandegrupperingen Brabrandgruppen, nægtede sig skyldige.

Men byretten dømte dem på baggrund af blandt andet teleoplysninger.

Mændene ankede sagen til landsretten, og den var berammet til at finde sted i disse dage.

Men Rigsadvokaten udsatte 18. august samtlige verserende straffesager, der bygger på teledata, i to måneder.

Så nu er ankesagen med de to mænd udsat på ubestemt tid.

Det får forsvarsadvokat Mette Grith, der repræsenterer den ene, en 26-årig mand, til at kræve øjeblikkelig løsladelse.

- Det er ikke rimeligt, at de to tiltalte og deres familier skal betale prisen for, at der er fejl i politiets oplysninger. Det er meget indgribende, når man som min klient har siddet varetægtsfængslet i nu næsten ét år og syv måneder, siger hun i retten.

Når teleoplysningerne pilles ud af sagen, er der ifølge forsvarsadvokaten ikke tilstrækkelig grundlag for at opretholde varetægtsfængslingen.

Den 26-årige har hele tiden forklaret, at han den pågældende nat befandt sig hos sine forældre og altså ikke var på gerningsstedet.

Men byretten lagde vægt på oplysninger fra politiet om, at hans telefon var registreret på en telemast nær gerningsstedet.

Senioranklager Jesper Rubow fra Statsadvokaten i Viborg afviser forsvarsadvokaternes argumenter.

- Retten skal hæfte sig ved, om der er andet end teledata, der peger i retning af, at de tiltalte er skyldige. Og det mener jeg, at der er, siger Jesper Rubow og nævner andre tekniske beviser og vidneforklaringer.

Teleoplysninger har ikke spillet en afgørende rolle for den anden af de to mænd fra Aarhus, en 29-årig mand.

Men forsvarsadvokat Peter Secher kræver ham alligevel løsladt, fordi hans klient efterhånden har siddet varetægtsfængslet i 15 måneder.

Teledatasagen har indtil videre medført løsladelse af 32 personer, der har siddet varetægtsfængslet. Desuden er 36 retssager blevet udskudt på ubestemt tid.

/ritzau/