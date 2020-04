Voldsom brand i toplansvilla i Hvidovre

Alle nåede ud af hus, inden det blev omspændt af flammer.

En voldsom brand har søndag raseret en villa på Strandhavevej i Hvidovre. Brandvæsnet modtog anmeldelsen søndag eftermiddag klokken 17.37.

- Vi har ildløs i en toplansvilla på Strandhavevej i Hvidovre. Der var rigtig godt gang i den, da vi nåede derud, fortæller Michael Jonsen, der er vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab.

Branden har hovedsageligt raseret den ende af huset, som vender ud mod vejen. Her omspænder flammerne hele gavlen og er brudt gennem taget.

Ingen personer skulle imidlertid befinde sig i huset.

- Alle var kommet ud, da vi nåede frem, fortæller Michael Jonsen.

Villaen ligger ganske tæt ved Hvidovre lystbådehavn i den ende af Strandhavevej, der vender ud mod Kalveboderne, som er farvandet mellem Sjælland og Amager.

Den ligger i et attraktivt boligkvarter, Strandmarkskvarteret, nær de mondæne adresser på Hvidovre Strandvej og Strandbovej. Den blev i 2018 handlet for 4.750.000 kroner viser et opslag i Tingbogen.

/ritzau/