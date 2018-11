Voldstiltalt Bendtner var chokeret over sit eget slag

Rosenborg-angriberen Nicklas Bendtner vil frifindes for vold, da han efter eget udsagn handlede i selvforsvar.

Nicklas Bendtner frygtede for sin egen og sin kærestes sikkerhed, da han en nat i september slog en taxachauffør i ansigtet.

Det forklarer den 30-årige Rosenborg-angriber, da han fredag afgiver forklaring i Københavns Byret.

Om aftenen den 8. september havde Bendtner og modelkæresten Philine Roepstorff været ude at spise, og efterfølgende havde de været i byen.

Da parret ud på natten satte sig ind i en taxa, var stemningen trykket.

- Jeg havde hørt, at hun havde været ude på drengetoilettet. Stemningen mellem os var ikke super god, siger Nicklas Bendtner.

Relativt hurtigt rettede parret dog vreden mod deres chauffør. Først beordrede Bendtner ham til at køre udenom en bil, men det ville han ikke.

Og da chaufføren efterfølgende drejede til venstre det forkerte sted, forlod parret bilen uden at betale regningen på 52 kroner.

- Jeg føler, at stemningen bliver mere og mere ubehagelig. Følelserne er mange, når man føler, at man bliver snydt, siger den tidligere landsholdsspiller.

Parret begav sig herefter mod Bendtners lejlighed til fods. Men ved Nationalbanken blev de indhentet af den taxa, de netop havde forladt.

Den 31-årige chauffør, en spinkel og mørk mand, steg ud og begyndte at råbe, og fra nogle meters afstand kastede han en genstand, som Bendtner troede var en plastikflaske.

- Jeg ser den her genstand passere mig i brystregionen. Braget er rimelig højt, siger Nicklas Bendtner.

Bendtner fortæller, at han på det tidspunkt ikke så det som en mulighed at vende om og gå, da han i så fald frygtede at blive overfaldet bagfra.

- Jeg går mod ham, fordi jeg føler mig truet. Hensigten er at snakke. Men da vi nærmer os hinanden, løfter vi begge to armene, og jeg rammer ham først, siger den kontroversielle fodboldspiller.

Ud over et knytnæveslag er Nicklas Bendtner tiltalt for at have sparket den liggende chauffør i hovedet. Den del af anklagen nægter han.

- Jeg løftede mit ben for at træde hen over ham. Jeg var meget chokeret over mit eget slag og den virkning, det havde haft, så jeg ville se, om han var okay, siger Bendtner.

Sammenstødet med den 30-årige fodboldspiller resulterede i et dobbelt kæbebrud til taxachaufføren. Offeret er dog også selv tiltalt i sagen. Det drejer sig om en anklage om forsøg på vold.

/ritzau/