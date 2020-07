Voldtægtsforsøg og grov vold udløser forvaring til 25-årig

Enigt nævningeting idømmer en 25-årig mand tidsubestemt straf for grov vold og forsøg på voldtægt af kvinde.

En 25-årig mand fra Esbjerg er onsdag idømt forvaring for blandt andet forsøg på voldtægt og for grov vold mod en 26-årig kvinde.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De tre dommere og seks nævninger ved Retten i Esbjerg var enige om at idømme manden forvaring, der er en tidsubestemt straf.

Forsøget på voldtægt skete i april 2019 på en adresse i Esbjerg.

Den dømte var også voldelig over for kvinden og truede hende gennem en længere periode på livet, fremgår det af pressemeddelelsen.

Ifølge JydskeVestkysten er der tale om den 25-årige Simon Henriksen.

Manden var tiltalt for at have forsøgt at voldtage kvinden vaginalt og analt. Men det lykkedes ikke, da kvinden gjorde modstand.

I stedet skal manden have presset sit lem ind i kvindens mund og fået udløsning.

Den 25-årige var også tiltalt for vidnetrusler og besiddelse af amfetamin.

Den dømte har anket dommen til landsretten.

Forvaring er en tidsubestemt sanktion, der kan komme på tale, når en person skønnes særligt farlig.

Efter tre års forvaring - og siden hen en gang om året - skal afsoningsstedet beslutte, om forvaringen skal fortsætte.

/ritzau/