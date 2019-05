Vordingborg Kommune overrasket over erstatning i Mern-sag

Østre Landsret har torsdag pålagt Vordingborg Kommune at betale erstatning til to plejebørn i Mern-sagen.

Det kommer bag på Vordingborg Kommune, at den skal betale samlet 600.000 kroner i erstatning til to plejebørn i Mern-sagen.

Det fortæller Jakob Thune, der er Børne- og Kulturdirektør i Vordingborg Kommune.

- Vi er overrasket over dommen, for vi havde jo plæderet for, at Vordingborg Kommune skulle frifindes.

- Vi havde blandt andet argumenteret for i sagen, at det var en anden kommune, der havde ansvaret for børnene og havde mulighed for at føre tilsyn med, hvordan børnene havde det i plejefamilien, siger han.

Ifølge Børne- og Kulturdirektøren havde Vordingborg Kommune, eller det tidligere Langebæk Kommune, kun ansvaret for at føre et bredt tilsyn med den pågældende plejefamilie.

Hovedansvaret lå i stedet hos den daværende Højreby Kommune - i dag Lolland Kommune, som havde placeret børnene i familien, fortæller Jakob Thune.

I alt blev ni plejebørn gennem 20 år udsat for vold og misrøgt af deres plejeforældre, indtil politiet blev bekendt med sagen i 2009.

Siden hen har to af plejebørnene stævnet Vordingborg Kommune for ikke at gribe ind.

Torsdag afgjorde Østre Landsret sagen og gav plejebørnene medhold i, at kommunen havde et ansvar.

