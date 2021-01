Vuggestue og børnehave evakueret efter bombetrussel

En institution på Bodøvej i Aarhus Nord har modtaget en bombetrussel. Alle er i sikkerhed, oplyser politiet.

Med bombehunde er betjente mandag i gang med at undersøge et område ved en institution i Aarhus N.

Daginstitutionen rummer både en børnehave og en vuggestue.

Alle børn, pædagoger og andre medarbejdere er i sikkerhed, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

- Alle børnehave- og vuggestuebørn og personale evakueret og i sikkerhed. Vi har afspærret området og undersøger stedet nærmere med bombehunde med mere, lyder det.

Institutionen ligger på Bodøvej i den nordlige del af Aarhus.

Forløbet har indtil videre været stille og roligt, lyder det fra politiet.

- Kommunen er i fuld gang med at få fat i alle forældre, og børnene bliver hentet i et hus et stykke væk fra institutionen, skriver politiet på Twitter klokken 13.00.

Her oplyses det samtidig, at betjente vil være i området "noget tid endnu" for at undersøge sagen nærmere.

Flere patruljer er ankommet til Bodøvej, og der er afspærret på vejen, mens politiet arbejder.

Det er ikke oplyst, hvornår eller hvordan truslen om en bombe indløb.

/ritzau/