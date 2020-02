Yasars kollega efter dom: Det er trist med trist på

To mænd har tirsdag eftermiddag fået livstid for drabet på Nedim Yasar, der blev skudt i november 2018.

Inden Nedim Yasar blev skudt og dræbt den 19. november 2018, havde han nået at fortælle om sin vej ud af bandekriminalitet i bogen "Rødder: En gangsters udvej".

Tirsdag blev to mænd idømt livstid for drabet.

Journalist Marie Louise Toksvig er forfatteren til bogen. Hun var også at finde blandt tilhørerne i Retten på Frederiksberg, da livstidsdommen mod de mænd faldt.

- Det var en mærkelig oplevelse at kigge på de to dømte og tænke: "Det var jer, der slog ham ihjel og planlagde at køre ind til byen og vente på ham i mørket og skyde ham, da han sad alene i sin bil", siger hun efter dommen.

Det var et enigt nævningeting, der tidligere på dagen fandt den 25-årige Satudarah-rocker Alexander Findanis skyldig i at have affyret de dræbende skud.

Hans 26-årige barndomsven Martin Binni Svanberg blev ligeledes dømt for drab, da han kørte flugtbilen.

Marie Louise Toksvig er mest af alt trist efter dommen.

- Jeg synes mest af alt, at det er trist med trist på, at en ung mand, som jeg kendte - som nok havde haft en grim fortid, men jo faktisk var i gang med at skabe sig en fremtid - mistede livet, siger hun og tilføjer:

- Og nu har to andre endnu yngre mænd smadret deres tilværelse ved at begå denne her voldsomme og brutale forbrydelse.

Til trods for, at sagen er foreløbigt afsluttet, er motivet for drabet endnu ukendt.

- Det er en mærkelig uforløst følelse at stå med, men der er desværre ikke meget at gøre ved det, siger Marie Louise Toksvig.

Marie Louise Toksvig og Nedim Yasar har tidligere været værter på Radio24syv-programmet ”Politiradio”.

Ved Retten på Frederiksberg valgte de to dømte at anke dommen med det samme.

Sagen skal derfor videre til landsretten.

/ritzau/