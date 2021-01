Yngre direktør hjalp med hvidvask af ti millioner

Retten i Kolding har formildet straffen til en 28-årig mand, fordi han har oplyst om trusler.

En mand fra Nordsjælland er torsdag blevet dømt for at have kanaliseret næsten ti sorte millioner kroner til både selskaber i Polen og i Danmark. Det oplyser Bagmandspolitiet.

Den 28-årige var stråmand og stillede kontoen i sit lille firma i Grindsted og sit NemID til rådighed for kriminelle, der havde brug for at få penge til at cirkulere i et større kredsløb.

Dermed gjorde han sig skyldig i hvidvask, har Retten i Kolding slået fast.

Straffen er fængsel i to år. Halvandet år er dog gjort betinget og skal altså ikke afsones.

- Retten har lagt til grund, at han er blevet truet, oplyser senioranklager Nathalie Ghiorzi Elias om baggrunden for, at straffen er gjort delvist betinget.

En af de tre dommere i domsmandsretten stemte for at lade hele straffen være ubetinget, men var altså i mindretal.

De store beløb passerede det lille Grindsted-firmas konto i løbet af mindre end tre måneder.

Da betjente fra Bagmandspolitiet i februar 2019 greb ind, stod der 1,1 millioner kroner på kontoen, som nu er blevet konfiskeret til statskassen.

Dommen er den fjerde i rækken i et sagskompleks om hvidvask af i alt 100 millioner kroner. Udgangspunktet er et firma i Polen. Hvidvasksekretariatet fik en række underretninger om mistænkelige transaktioner til Baltik Biziness Group med postadresse i Warszawa. Dette har imidlertid blot været en mellemstation for pengenes vandring.

Tidligere er en sjællandsk blikkenslager på 78 år også blevet dømt som stråmand. På grund af dårligt helbred slap han dog for at skulle afsone straffen på tre år og ni måneder for hvidvask af næsten 50 millioner kroner.

Desuden har yderligere to mænd fået henholdsvis halvandet år og tre et halvt år.

Dommene viser, lyder det fra Bagmandspolitiet, at der bliver slået hårdt ned på dem, der assisterer med konto og NemID.

De mennesker, der ønskede at få vasket millioner hvide, er dog ikke blevet stillet for retten. Ikke endnu i hvert fald.

- Det er desværre utrolig svært at ramme de bagmænd, der orkestrerer det her setup, sagde anklageren under en tidligere sag.

