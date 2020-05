Yngre kvinde er anholdt på mistanke om påsat brand

En brand i en etageejendom i Sydhavnen i København lørdag aften var muligvis påsat, mener politiet.

En kvinde i begyndelsen af 20'erne er natten til søndag anholdt og sigtet for at have påsat en brand lørdag i en etageejendom i Sydhavnen i København.

Det oplyser Søren Lauridsen, central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Ingen personer kom til skade ved branden, som blev anmeldt lørdag klokken 18.

- Samtlige beboere blev evakueret, men er nu tilbage i deres boliger. Ingen er overført til hospitalet, men enkelte blev tilset af en ambulance, der ankom til stedet, oplyser efterforskningslederen.

Branden fandt sted på adressen Monica Zetterlunds Vej 7 i Sydhavnen.

Politiet vil ikke oplyse, hvordan den mistænkte forholder sig til sigtelsen. Hun blev anholdt omkring klokken 03.30 på en vej i Vanløse.

- Vi skal afhøre hende og belyse yderligere omstændigheder, før vi kan fastslå, om hun overhovedet er den rigtige gerningsperson, siger Søren Lauridsen.

Først derefter vil der i løbet af søndagen blive taget stilling til, om kvinden skal fremstilles i et grundlovsforhør.

/ritzau/